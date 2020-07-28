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Искусственный интеллект будет распознавать списывание на экзамене

Искусственный интеллект будет распознавать списывание на экзамене

За время карантина уже стало привычным дистанционное обучение. Но иностранные вузы и компании пошли еще дальше — университеты обращаются к услугам по цифровому прокторингу. Они варьируются от мониторинга поведения человека через веб-камеры до программного обеспечения удаленного доступа, позволяющего захватить браузер учащегося. Другие используют искусственный интеллект (ИИ) для обозначения языка тела и фонового шума, которые могут указывать на обман экзаменаторов.

Экзамены Курса профессиональной подготовки адвокатов (BPTC) в Англии и Уэльсе, будут впервые проводиться с помощью программного обеспечения для удаленной защиты от списываний.

Совет по стандартам адвокатов (BSB), регулирующий орган для адвокатов, распространил информационный листок относительно экзаменов: в программном обеспечении используются «сложные функции безопасности, такие как технология сопоставления лиц, проверка идентификаторов, мониторинг сеансов, блокировка браузера и записи». Будущим адвокатам не удастся отлучиться во время экзамена, подсмотреть что-то в интернете или позвонить кому-то.

Это описание подняло несколько проблем: современная технология сопоставления лиц использует ИИ для сопоставления черт лица с фотографии для сравнения с другим проверенным изображением, подтверждая тем самым, что они совпадают. В настоящее время широко известно, что ИИ и алгоритмы дают необъективные результаты, настолько, что были призывы ввести мораторий на их использование до тех пор, пока не будут введены достаточные меры предосторожности — например, более строгие нормы регулирования и этические стандарты.

Наибольшую озабоченность вызывают расовые предубеждения, которые демонстрируют технологии сопоставления и распознавания лиц. Задокументировано, что темнокожие лица не распознаются этими системами. Недавно полиция Детройта объявила, что распознавание лица делает это неправильно в 96% случаев. Это произошло после того, как в прошлом месяце New York Times сообщила, что черный человек в Детройте был ложно арестован и задержан перед своей молодой семьей на основании ошибочного совпадения по распознаванию лиц.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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