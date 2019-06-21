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Искусственный интеллект дописал пьесу композитора Дворжака через 115 лет после его смерти

Искусственный интеллект дописал пьесу композитора Дворжака через 115 лет после его смерти

Искусственный интеллект от разработчиков AIVA technologies дописал заключительную часть пьесы «Из мира будущего» (From the Future World) композитора Антонина Дворжака, который умер 115 лет назад. Об этом пишет Vice.

Дорабатывал пьесу специально созданный музыкальный искусственный интеллект от люксембургской компании AIVA technologies, которая обычно использует нейросети для создания музыки к фильмам и рекламным роликам. Заказчиком эксперимента стало агентства Wunderman.

Обычно искусственный интеллект AIVA пишет музыку за несколько минут, поскольку нейросеть активно работает с уже готовыми музыкальными стилями. С пьесой Дворжака она работала 72 часа, до этого искусственный интеллект обучили звучанию 30 тыс. различных музыкальных произведений, в том числе и из направления чешского романтизма, создателем которого являлся Дворжак.

В конце обучения нейросеть проанализировала 115 существующих произведений Дворжака, в том числе его известную 9-ю симфонию «Из нового света».

Всего AIVA дописала несколько сотен вариаций окончания пьесы, после чего музыкальные специалисты объединили их в один ряд. В ноябре 2019 года ее впервые публично исполнит оркестр Prague Philharmonia.

Источник: internetua.com

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