Использованные маски надо держать в пакете 3 суток – Минприроды

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов рекомендует перед утилизацией отходов масок и перчаток в домашних условиях выдержать их в пакете в течение 72 часов.

Источник: министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский на брифинге в субботу

Детали: Министр отметил, что в медицинских учреждениях отходы попадают на утилизацию исключительно на лицензированные перерабатывающие предприятия, и после утилизации не представляют опасности для граждан. Однако в домашних условиях нужно придерживаться определенной процедуры утилизации.

Прямая речь: "Мы изучили европейский опыт, приняли решение не регулировать административно этот вопрос, а дать только рекомендации.

Мы рекомендуем отходы масок и перчаток складывать в пакет, плотно его завязывать и выдержать в домашних условиях примерно 72 часа.

Это европейский опыт, он себя зарекомендовал, а любые административно-регуляторные меры не дали результатов".

Детали: Абрамовский отметил, что подобные рекомендации существуют в других европейских странах, в частности в Великобритании.

Кроме того, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов рекомендует гражданам по возможности использовать многоразовые защитные маски.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Катерина Тищенко

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