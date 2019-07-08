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Исследование: кроссворды сохраняют мозг моложе на 10 лет

Исследование: кроссворды сохраняют мозг моложе на 10 лет

Нетрудно догадаться, что кроссворды — это отличная тренировка для мозга, которую время от времени стоит практиковать каждому. Но, оказывается, они могут омолодить мозг на десяток лет.

В течение двух лет Энн Корбетт, британский доктор философии и старший преподаватель исследования деменции в Университете Эксетера, работала над двумя исследованиями, которые указывают на антивозрастную силу головоломок, таких как кроссворды и судоку.

Вместе со своими коллегами Корбетт проанализировала данные о состоянии здоровья 20 тысяч человек и обнаружила, что люди, которые регулярно разгадывали кроссворды, имели лучшие результаты в тестах на когнитивные способности, чем те, кто не решал головоломки. В частности, анализируя работу мозга пожилых людей, учёные пришли к выводу, что у людей, разгадывающих кроссворды, кратковременная память оказалась на 8 лет младше их реального возраста и ясность работы мозга — как у людей на 10 лет младше.

«Мы надеемся, что это побудит людей задуматься о том, как часто они бросают вызов своему мозгу, и, возможно, заставит рассмотреть головоломки или обучающие игры как часть образа жизни, чтобы сохранить мозг здоровым», — говорят учёные.

Источник: anywellmag.com

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