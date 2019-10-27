Израиль готовит новую космическую экспедицию на Луну

Израиль готовит новую космическую экспедицию после того, как его первая попытка провалилась из-за аварийной посадки в апреле 2019 года.

Об этом сообщает Mail Online.

Двигатели на израильском космическом корабле Beresheet вышли из строя из-за компьютерного сбоя при попытке посадки на спутник. Теперь создатели аппарата заявили, что отправят Beresheet 2.0 на Луну в течение 2,5 лет.

По данным инженеров, программное обеспечение лунного корабля будет модернизировано и будет иметь новую систему предотвращения помех, чтобы предотвратить возможный сбой.

Выступая на 70-м Международном астронавтическом конгрессе, Эхуд Хаюн, инженер по космическим системам в израильской аэрокосмической промышленности, сказал: "Мы очень гордимся и довольны миссией Beresheet, она была первой из многих. Это сделало нас седьмой страной на орбите Луны, четвертой в попытке приземлиться".

Также Хаюн заявил, что разрабатывается новая версия Beresheet.

Напомним, частный космический аппарат Beresheet компании SpaceIL не смог осуществить мягкую посадку на Луне. Космический аппарат работал по графику почти все время, но на расстоянии в несколько километров от спутника Земли в Beresheet отказал двигатель.

Источник: prm.ua

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