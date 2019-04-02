Известный польский математик стал Почетным доктором ХПИ

Профессор польского Технического университета города Лодзь, член-корреспондент Польской академии наук Ян Аврайцевич (Jan Awrejcewicz) стал Почетным доктором НТУ «ХПИ».

Об этом сообщает пресс-служба НТУ «ХПИ».

Диплом и мантию, подтверждающие высокое звание, ученому вручили ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол и Почетный ректор университета Леонид Товажнянский 29 марта на Ученом совете университета.

Вручая награду, ректор НТУ «ХПИ» профессор Евгений Сокол сказал, что это звание — признание заслуг Яна Аврайцевича в развитии сотрудничества между вузами, его вклада в разработку международных исследовательских программ.

Профессор поблагодарил ректора ХПИ Евгения Сокола и всех присутствующих за такой титул, отметив, что для него это первое иностранное звание «Почетный доктор университета».

Как отметили в пресс-службе института, первыми почетными докторами НТУ «ХПИ» были выдающиеся мировые ученые профессора — Дмитрий Иванович Менделеев и Николай Егорович Жуковский. За последние годы звание «Почетный доктор НТУ «ХПИ» получили известные ученые из 13 стран мира, среди которых - академик Борис Патон, профессор Генрих Майер(Австрия), профессор Мишель Фютен(Франция), профессор Вольфганг Керстен (Германия), профессор Надер Энгета (США), профессор Мехмет Караджа (Турция).

Евгений Сокол представил вуз, и непосредственно, Инженерно-физический институт, отметив, что многие кафедры сотрудничают с зарубежными партнерами, в частности, немецкими и польскими вузами.

По словам профессора Яна Аврайцевича, сотрудничество будет продолжаться, интересно развивать направление обмена студентами, работу по получению различных грантов, например, для аспирантов и PhD.

Также в этот день состоялась лекция Яна Аврайцевича для студентов Политеха на тему — Динамика бифуркации связанных/двойных маятников в магнитно-электрических полях.

Профессор Ян Аврайцевич (Jan Awrejcewicz) возглавляет кафедру автоматики, биомеханики и мехатроники в Техническом Университете города Лодзь. В 2016 году был избран членом-корреспондентом Польской академии наук. Он является одним из авторитетных и известных ученых, благодаря своим трудам, относящимся к разработке асимптотических методов, задач нелинейной динамики дискретных и континуальных систем, а также биомеханики, робототехники и мехатроники.

Научные результаты проф. Яна Аврайцевича имеют большое значение для решения практических проблем, возникающих в промышленности и связанные с бифуркацией, хаосом, разработкой новых методов исследования нелинейных эффектов в системах, которые моделируются дифференциальными уравнениями в частных производных.

Агентство Телевидения Новости