Жарко, как 66 лет назад: в Харькове побит температурный рекорд 1954 года

В Харькове накануне жара поднялась до 36°С и побила рекорд, зафиксированный в этот день 66 лет назад.

Об этом пишет Укринформ, корреспонденту которого об этом рассказала заведующая сектором Харьковского Гидрометцентра Валентина Муратова.

«Действительно, вчера жара в Харькове в 36 ° побила рекорд на эту дату в 1954 году - 35,2 °», - отметила синоптик.

По ее словам, абсолютный максимум июля - 38,8 ° с плюсом – был зафиксирован в Харькове в 1931 году.

Что касается прогноза на сегодня, 5 июля, то метеоролог предположила, что будет очередной рекорд на эту дату.

«Так, по области ожидалось плюс 33-38 °, по Харькову - 34-36 °. Но, обратите внимание, по состоянию на 13:00 температура в Харькове уже плюс 35 °, хотя в 1970-м году была 33,8 °», - пояснила Муратова.

Также она добавила, что аномальная жара пришла в Харьков из Средней Азии и будет держаться еще два дня, а уже в среду, 8 июля, жару изменит холодный фронт с запада, который принесет дожди и грозы и понижение температуры до плюс 25-30 °.

Агентство Телевидения Новости