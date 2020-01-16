Жителю Канады встроили камеру вместо глаза
Житель Канады вставил себе вместо потерянного глаза видеокамеру. Об этом сообщает Daily Mail.
Канадец Роб Спенс еще в детстве потерял правый глаз.
Вместо обычного импланта мужчина решил вмонтировать себе в глаз камеру. Устройство назвали айборг от английского "глаз" и киборг.
Камера записывает все, что видит Спенс, в том числе и как он моргает.
В устройство встроили красную светодиодную подсветку, и теперь его глаз светится как у терминатора.
Микрокамера не подключена к глазному нерву и не передает изображение в мозг.
Мужчина может записывать все, что видит, на протяжении 30 минут, а данные по беспроводному соединению передаются в хранилище.
Кроме того, Спенс может смотреть видео как онлайн, так и в записи.