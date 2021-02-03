К Земле приближается потенциально опасный астероид: что об этом говорят ученые NASA

Мимо Земли 21 марта пролетит астероид 2001 FO32, длина которого составляет 1024 метров.

Об этом сообщает Корреспондент.

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), космический камень движется со скоростью 34,4 км в секунду или 123 000 км в час.

По расчетам астрономов, астероид пролетит мимо Земли на расстоянии более 2 миллионов километров, что в 5 раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.

Астероид 2001 FO32 в NASA отнесли к категории «потенциально опасный».

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на будущее движение астероида, включая гравитационное привлечения других космических объектов в Солнечной системе.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января возле Земли пролетел астероид 2020 WU5.

Кроме того, ранее ученые заявляли, что к нашей планете несется астероид Апофиз, который может столкнуться с Землей через 47 лет.

Источник: freezmi.io/

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