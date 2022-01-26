Кабмин увеличил количество студентов, имеющих право на стипендию

В Украине вернули лимит студентов, имеющих право на академические стипендии.

Решение об увеличении лимита стипендиатов было принято на заседании правительства, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Стипендии, начисляемые по результатам семестрового обучения, будут получать 40-45%, а не 35-40%, как предполагало предыдущее решение Кабмина.

«Таким образом, количество студентов-стипендиатов не уменьшится, а размер стипендий – увеличится», – заявил Сергей Шкарлет.

Напомним, с 1 января 2022 года стипендии для студентов, обучающихся на бюджете, увеличили, но уменьшили количество получателей на 10%.

Студенты должны получать следующие стипендии:

учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования –1250 грн;студенты учреждений профессионального высшего образования – 1510 грн,для студентов заведений высшего образования, научных учреждений, которые получают образовательную или образовательно-профессиональную степень «младший бакалавр», образовательные ступени «бакалавр», «специалист» или «магистр» – 2000 грн.

Источник: Украинская правда

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