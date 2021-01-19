Как научить учеников концентрироваться на уроках: полезные советы и упражнения

Развитие технологий облегчает жизнь учащихся, ведь в интернете они могут без проблем получить интересную информацию, найти нужные книги и тому подобное. Однако это частично негативно влияет на детей – у них рассеивается внимание, и это мешает продуктивно работать в классе.

В то же время умение сосредотачиваться на нужных деталях освобождает мозг от "информационного мусора". Поэтому издание "На урок" подготовило советы учителям, которые помогут научить учеников концентрироваться.

Как понять, что у ученика есть проблемы с концентрацией? В таком случае ребенок:

не может усидеть на месте и легко отвлекается;

часто не может самоорганизоваться;

на уроках не следит за рассказом учителя;

не всегда соблюдает правила дисциплины;

имеет чрезмерную тревожность;

имеет трудности с запоминанием информации.

Эксперты уверяют, что концентрацию нужно "качать" с помощью специальных упражнений. Они советуют во время воспитательных занятий или на уроке выделять время на то, чтобы тренировать внимательность учеников.

Как научить учеников концентрироваться на уроках

Советы для учителя

Поговорите наедине с не слишком внимательным ребенком . Возможно, причиной стали семейные проблемы или конфликт с одноклассниками.

. Возможно, причиной стали семейные проблемы или конфликт с одноклассниками. Всегда записывайте на доске тему и план урока . Это кажется банальным, но выполнение каждого пункта плана шаг за шагом повышает уровень внимания детей.

. Это кажется банальным, но выполнение каждого пункта плана шаг за шагом повышает уровень внимания детей. Задействуйте у детей во время урока аудиовизуальный и кинестетический каналы восприятия информации. Это означает, что стоит демонстрировать презентации, включать видео- или аудиозапись, применять раздаточный материал.

восприятия информации. Это означает, что стоит демонстрировать презентации, включать видео- или аудиозапись, применять раздаточный материал. Проводите физкультминутки . Ведь это не только полезно для здоровья, но и позволяет учащимся переключиться на другой вид деятельности, после чего они становятся внимательнее.

. Ведь это не только полезно для здоровья, но и позволяет учащимся переключиться на другой вид деятельности, после чего они становятся внимательнее. Хвалите своих учеников. Потому что положительные оценки и благодарность повышают мотивацию школьников.

Упражнение для детей на внимательность

Животное в клетке

Раздайте детям карточки с приведенным ниже рисунком. Ученики должны вырезать одно из животных (которое понравится) и поставить его в центральную клетку. Далее учитель должен управлять направлением движения животных (вверх, вниз, вправо или влево), а школьники должны внимательно слушать и перемещать животное по команде.

Учитель должен говорить команды ученикам по очереди в умеренном темпе. Каждый игрок должен пристально следить за своими действиями, чтобы животное не вышло за пределы ячеек. Если кто-то из участников ошибается, он говорит "Стоп!", после чего игра начинается снова.

Упражнение на концентрация внимания / Фото "На урок"

Это упражнение требует полной сосредоточенности, потому что тот, кто отвлечется, будет вынужден начинать сначала. Но уже через несколько месяцев таких занятий дети станут гораздо внимательнее.

Поиск чисел (Таблицы Шульте)

Таблицы Шульте – это набор чисел от 1 до 25, хаотично размещенных в ячейках. Суть упражнения: ученик должен как можно быстрее показать и назвать все числа от 1 до 25. Каждое число можно фиксировать взглядом, чтобы не оставлять в ячейках отметки.



Упражнение на концентрация внимания / Фото "На урок"

Если ребенок на одну таблицу тратит не более 40 секунд – это хороший результат (концентрация на хорошем уровне), а если более 50 секунд – над концентрацией надо еще работать.

Линия концентрации внимания

Попросите детей взять чистые листы бумаги и очень медленно провести на них горизонтальную линию. Нужно думать только о ней. Как только ученик отвлекается, то должен нарисовать маленький пик, как на кардиограмме, после чего продолжить выполнение упражнения.

Будет замечательно, если ребенок за три минуты не изобразил ни одного «пика». Но есть важное условие: школьники должны быть честными перед собой.

Цветной обман

На карточке записаны разноцветные слова. Задача учащихся состоит в том, чтобы называть цвета, не обращая внимания на то, что написано. Слова будут запутывать детей, поскольку они не совпадают с цветом.



Упражнение на концентрация внимания / Фото "На урок"

Результат можно считать хорошим, если школьники выполнили упражнение и ни разу не ошиблись.

Найди букву

Для этого упражнения детям понадобится карандаш и любой текст (из тетради, газеты или книги). Далее ученики выбирают для себя какую-то одну букву, например, "м", и подчеркивают ее в тексте. Только ее! Важно стараться не пропускать буквы.

Чтобы проверить качество выполненного задания, дети могут взять ручку или карандаш другого цвета и подчеркнуть буквы, которые пропустили после первого просмотра текста.

Источник: education.24tv.ua

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