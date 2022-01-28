Как организовать полноценную учебу ребенку в интернете

В последние дни уровень заболеваемости в Украине значительно вырос. В результате, школы во многих регионах снова начали переходить на дистанционный формат обучения. Это не нравится большинству родителей, которые жалуются на снижение уровня образования.

На самом деле, сама по себе дистанционка не делает образование хуже. Главное – правильная организация технической базы и развитие навыков самоорганизации у ребенка. Разумеется, важен хороший интернет и компьютер/ноутбук/планшет с камерой и, что еще более важно – качественным микрофоном.

На случай, если у ребенка нет своей комнаты, полезно обзавестись гарнитурой (наушниками с микрофоном). Это позволит лучше слышать урок и меньше глушить общий урок посторонними окружающими звуками.

Чтобы учеба за компьютером не превратила развивающийся детский организм в сгорбленного слепыша, важно позаботиться о полноценном рабочем месте. По крайней мере, у ребенка должна быть возможность сидеть за столом с прямой спиной в хорошо освещенном месте. А до начала уроков будет полезно выполнить утреннюю зарядку.

Учитывая, что ученику приходится сидеть за компьютером много часов, во многих школах сокращают время уроков, чтобы глаза успевали отдохнуть. Крайне важно, чтобы во время этого отдыха ребенок не оставался сидеть на месте, просто переключившись на мобильный телефон с любимой игрой, а немного размялся, подвигался и посмотрел в окно.

Если в самом начале введения дистанционного образования, многие школы еще находились в поиске инструментов для организации учебного процесса и использовали различные сервисы видеоконференций и публикации домашних заданий, то на сегодняшний день, большинство из них уже перешли на золотой стандарт – уроки в Zoom и домашка в «Google Класс».

Один из ключевых факторов, являющихся залогом успешной учебы ребенка – это его осознанное включение в учебный процесс. Если ученик не знает во сколько и какой начинается урок, где найти ссылку на подключение и где находится домашнее задание, то эффективность такой учебы будет стремиться к нулю.

Поэтому родителям важно самим разобраться с этими вопросами (спросить, если необходимо, у классного руководителя) и четко объяснить ребенку: где искать расписание уроков, а где домашку, повесить рядом с рабочим местом расписание и простые шпаргалки-инструкции.

Чтобы стимулировать детей включаться в урок (особенно это актуально для младшей и средней школы), многие учителя используют различные интерактивные тесты и викторины. Подобный формат помогает освоить необходимый материал в увлекательной соревновательной форме, поэтому если ваши учителя не используют тесты, имеет смысл погонять ребенка по ним самостоятельно.

Найти такие материалы можно, например, на сайтах http://miyklas.com.ua, vseosvita.ua/test. Многократный прогон одного и того же теста позволяет добиться высоких результатов.

Если вы понимаете, что у ребенка есть пробелы в знаниях, полезно пройти дополнительные онлайн-курсы с проверочными заданиями различной тематики. Поискать необходимые можно на сайтах miyklas.com.ua/p, urok.osvita.ua, vseosvita.ua.

Использование электронных учебников, позволяет ребенку быстро находить нужную информацию при помощи инструментов поиска (Ctr+F). Скачать их можно на сайте pidruchnyk.com.ua. Еще один полезный ресурс vshkole.com - здесь находится множество решебников с готовыми домашними заданиями. Если ребенок не знает, как выполнить сложную задачу и даже вы не можете ему помочь, загляните в ГДЗ, чтобы разобраться.

Образовательная платформа prometheus.org.ua предлагает множество полезных курсов, которые подойдут более взрослым ученикам. Самыми популярными из них являются курсы по программированию, английскому языку, развитию лидерских качеств.

Еще одним подспорьем в учебе является YouTube, где можно найти множество научно-популярных программ или каналов, которые ведут преподаватели. Например, канал преподавателя физики из Одесского Ришельевского лицея, на котором можно найти много теории, опытов, решения задач, а также подготовки к ЗНО.

«Академия Кхана» - это международная образовательная онлайн-платформа, которая позволяет детям на уровне средней и старшей школы бесплатно «подтянуться» по математике, а также ряду естественных наук.

Одной из действительно отрицательных сторон дистанционного обучения является время, проводимое за монитором. Учитывая тотальную зависимость современных детей от гаджетов, после 6 часов, проведенных за монитором, они наверняка захотят потупить в YouTube, TikTok или любимую онлайн-игрушку.

Чтобы минимизировать вред, причиняемый здоровью ребенка компьютерной техникой, можно ограничить интернет-доступ по расписанию, через функции родительского контроля в настройках вашего домашнего интернет-роутера. Это позволит вам временно отключать интернет после уроков, чтобы ребенок гарантированно отдохнул и развеялся прежде, чем приступить к выполнению домашних заданий.

Источник: internetua.com/

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