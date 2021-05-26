Как подготовиться к экзамену по английскому?

Основные лайфхаки и советы по подготовке к экзамену по английскому языку, да и не только.

Начните подготовку как можно раньше

Кто знает, какие сложности возникнут в будущем (вы можете простудиться, или ваша собака может потеряться). Выделите по меньшей мере неделю на подготовку к экзамену. Так вы сможете распределить весь процесс на несколько дней, что намного эффективнее, чем пытаться выучить все за ночь перед экзаменом.

Отведите определенное время своим занятиям. Если в вашем календаре будет значиться определенное время дня, когда вы готовитесь к экзамену, вы с большей серьезностью подойдите к предмету. Занимайтесь хотя бы по часу каждый вечер на протяжении недели перед датой экзамена.

Уточните, в каком формате будет проходить экзамен

Стоит заранее выяснить, в каком формате будет проходить экзамен. Обычно в учебном плане заранее сообщается, какие тесты и экзамены стоит ожидать. Если сомневаетесь, спросите преподавателя.

Зная, чего ждать на экзамене, вы сможете лучше подготовиться. Например, если вам предстоит написать сочинение, тогда зубрежка определений мало чем поможет. В таком случае лучше ознакомиться с конкретными темами и важными идеями. К примеру, если это тест, во время которого нужно выбрать из нескольких вариантов ответа, тогда вам будет нужно простое знание фактов — имен, дат, основных сюжетных линий и определений.

Учите слова по карточкам

Сделайте себе карточки со словами. Это хороший способ запомнить определения, словарные слова или имена литературных героев. Напишите слово на одной стороне, а на другой — его определение или перевод. Так вы можете проверить себя или попросить друзей проверить вас. Есть множество мобильных приложений, который выполняют аналогичную функцию. Это очень удобный и эффективный способ: вы можете тасовать карты, всякий раз когда появляется свободная минутка, например, стоя в очереди или находясь в общественном транспорте.

Не выделяйте в тетради хайлайтерами

На первый взгляд может показаться, что выделенные фрагменты написанного в тетради делает информацию заметнее, но то, как большинство студентов пользуются хайлайтерами, не способствует запоминанию информации.

Вместо подчеркивания или выделения ярким цветом, используйте заметки на полях, чтобы стимулировать запоминание.

Если преподаватель говорит о важности того или иного выражения, тогда есть смысл его подчеркнуть. Но важно понимать, в чем важность того или иного выражения.

Опробуйте разные способы запоминания

Ведите конспект в разных форматах. Так вы сможете взглянуть на имеющиеся у вас сведения с разных сторон и лучше запомнить.

Помимо карточек, можете сделать диаграммы или даже блок-схемы. Например, если вы хотите составить более полное представление о Гамлете, сделайте блок-схемы с описанием того, как его действия затронули других людей. Такой подход поможет визуализировать информацию и быстрее вспомнить конкретные события.

Выучите лексику, которая относится к вашей жизни и интересам

В большинстве случаев словарный запас — это фактор, который влияет на оценку. Если у вас специфический и достаточно большой словарный запас, оценка будет выше.

Для примера, сравните эти два предложения:

I have a pet dog. She stays with someone when I am at work. (У меня есть собака, она остается с неким человеком, когда я на работе.)

I have a golden retriever. She stays with a dog­sitter when I am at work. (У меня есть золотой ретривер, он остается с догситтером, когда я на работе.)

Во втором варианте просто больше специфической лексики, поэтому создается впечатление, что такой английский более высокого уровня. Постарайтесь, чтобы ваши ответы более информативными. Дополнительные подробности показывают, что вы умеете строить структурно интересные предложения, то есть ваше владение языком.

На каждый вопрос отвечайте кратко, а затем дополняйте ответ деталями и примерами. Если уместно построить ответ с помощью сложной интересной структуры, сделайте это. Как правило, для изложения предположений и гипотез подходят условные предложения.