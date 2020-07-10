Как радуга: в Швейцарии создали необычный шоколад

Отныне швейцарский шоколад поразит ценителей не только вкусом, но и внешним видом — он переливается и меняет цвета.

Об этом написали в пресс-релизе Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе (ETH Zurich). Такой уникальный внешний вид достигнут благодаря особенностям микроскопической структуры специального компонента, который создает эффект так называемой иризации.

Говоря простыми словами, цвет получается не за счет пигмента, поглощающего свет одной длины волн, а за счет преломления и интерференции лучей поверхностью шоколада. Такой эффект присущ птичьим перьям, панцирям некоторых жуков. Также в некоторой степени этот эффект можно отметить на морских раковинах.

Чтобы сделать такой шоколад, сначала его покрывали золотом и оксидом титана. Такие покрытия давали интересную гамму цветов, но в итоге были признаны очень дорогими даже для всемирно известного шоколада из Швейцарии.







Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»