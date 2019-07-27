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Как в "Терминаторе-2": ученые случайно разработали жидкий магнит

Как в Терминаторе-2: ученые случайно разработали жидкий магнит

Инженеры Массачусетского университета в Амхерст работали над жидкостями для 3D-печати, а обнаружили, что капли железа, нефти и воды способны поддерживать магнитное поле

Об этом сообщает журнал Science.

"До нашего исследования всегда предполагалось, что постоянные магниты могут быть изготовлены только из твердых веществ", - cказав руководитель проекту Томас Рассел.

Теперь исследователи пытаются выяснить, почему капли, содержащие миллиарды наночастиц оксида железа, поддерживают магнитное поле. Как только ученые выяснят природу этого явления, решат как можно применить новые жидкие магниты.

В своем исследовании авторы обсуждают, как они могут "запрограммировать" капли в различные формы для создания различных инструментов.

Томас Рассел рассказал, что уже представляет магнитного "захватчика" или крошечную копию жидкого робота, который может менять форму, как антагонист T-1000 в фильме "Терминатор-2".

Дальнейшие эксперименты показали, что капли этой необычной жидкости сохраняли магнитные свойства почти в любой форме - при разделении на более мелкие, например, толщиной в человеческий волос, и даже когда принимали форму сферы, цилиндра или трубки.

Источник: espreso.tv

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