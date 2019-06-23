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Как улучшить самочувствие в жаркую погоду

Как улучшить самочувствие в жаркую погоду

Во-первых, следует пить побольше воды. А вот кофе, алкоголь, сладкие напитки - не лучший выбор в жару. Большие дозы могут вообще привести к обезвоживанию, говорят специалисты Центра общественного здоровья МОЗ.

Воду можно пить в любых количествах. Не ориентируйтесь на нормы - пейте, сколько хочется. И напоминайте о питье ребенку, ведь дети плохо различают сигналы тела о жажде и больше рискуют подвергнуться обезвоживанию.

Горячая и жирная пища - это дополнительная тепловая нагрузка, которая вам точно не нужна в жару. Перейдите на более легкий рацион - холодный борщ или окрошку, овощные салаты и тому подобное.

Электрические вентиляторы не помогут при температуре выше +30°С. Более надежный способ - прохладный душ или ванна. Если есть кондиционер - конечно, используйте его.

Перенесите прогулки, тренировки, активную работу на свежем воздухе на утро или вечер. Наиболее опасное время - с 10.00 до 16.00. Старайтесь в это время оставаться в помещении.

Если вынуждены заниматься физическим трудом при высокой температуре, внимательно следите за своим состоянием. Быстрое сердцебиение вместе с ощущением нехватки воздуха, головокружением - сигнал, что работу нужно немедленно прекратить.

Будьте осторожны возле поверхностей, которые отражают солнечные лучи и быстро нагреваются, например, песка или воды. Загар - признак того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения.

Выходя на улицу, надевайте легкую светлую одежду, головной убор и солнцезащитные очки.

Одежда из плотнотканых материалов защищает лучше (например, лен, легкие хлопчатобумажные ткани).

При перегреве могут начаться тепловые судороги, когда болезненно сокращаются мышцы. В этом случае переместите человека в прохладное место, дайте выпить прохладной воды. Вызывайте экстренную медицинскую помощь (звоните 103), если судороги не исчезают дольше часа либо человек имеет проблемы с сердцем, придерживается диеты с низким содержанием соли.

Тепловое переутомление проявляется нормальной или повышенной температурой тела, прохладной, влажной, бледной или покрасневшей кожей, головной болью, тошнотой, головокружением или слабостью. Переместите пострадавшего в прохладное помещение, снимите с него одежду, охладите компрессами из смоченной в воде ткани, давайте пить холодную воду маленькими глотками. Звоните 103, если есть рвота, симптомы длятся дольше часа или ухудшаются.

При тепловом ударе повышается температура тела, иногда до 41°С. Кожа становится сухой и красной, появляется раздражительность, учащенное поверхностное дыхание. Человек может потерять сознание. Немедленно набирайте 103. Переведите пострадавшего в прохладное помещение, снимите с него одежду, охладите с помощью ванны или компрессов.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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