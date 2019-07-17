Как уменьшить использование оперативной памяти в Windows 10

Если вы испытываете проблемы с производительностью - это означает, что текущее использование оперативной памяти влияет на ваше обычное использование ПК - тогда вам нужно беспокоиться. Если на вас влияет нехватка памяти, то, как утверждали другие, вам, вероятно, не хватает физической памяти на этой машине. Я запускаю Windows 10 на системах с 1 ГБ - 16 ГБ ОЗУ. Минимальный работоспособный уровень для систем x86 и x64 (где можно разумно ожидать, что что-то будет сделано относительно быстро) составляет около 4 ГБ.



На самом деле вы хотите 8 ГБ. Причина в том, что для систем с графическим интерфейсом требуется около 4 ГБ для бесперебойной работы, когда включены все функции. Если вы начнёте обрезать их обратно, то необходимый минимум снизится.



Всё это предполагает, что у вас есть достаточное количество свободного дискового пространства, доступного и на системном томе. Это необходимо из-за того, как Windows обрабатывает виртуальную память. Проблемный порог составляет около 12% от общего. Но, на самом деле это где-то около 8%, но «реальное» число варьируется в зависимости от того, что вы в данный момент делаете, и того, что дополнительно требуют фоновые системы. Итак, если вы используете 4 ГБ ОЗУ и система вместе с программами занимает 10% или менее 10% от оставшегося места на диске Windows (обычно это диск C:), вы должны ожидать медлительности в работе ПК (или это скоро произойдёт). Попробуйте переместить как можно больше ненужных или редко используемых данных с диска Windows на другой или внешний диск или в облачное хранилище.



Наконец, об оптимизации оперативной памяти. В дни Windows 7 имеет преимущества ручной оптимизации ОЗУ, но с Windows 10 это в значительной степени не нужно и, смею сказать, непродуктивно. ОС теперь делает НЕВЕРОЯТНУЮ работу по использованию всей доступной физической памяти и как она должна правильно работать. Физическое ОЗУ, которое просто сидит "свободно", ничего не делает, а тратит время и деньги. Microsoft изменила свой подход к использованию оперативной памяти в Windows 10. Системы, разработанные и построенные для использования преимуществ многопоточности и истинной параллельной обработки. Если это не так, то эта возможность вам вообще не поможет и может создать некоторые узкие места, с которыми вы обычно не сталкивались в более ранних версиях ОС.

Источник: prostotech.com

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