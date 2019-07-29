Какие топовые элементы имеют даже бюджетные смартфоны в 2019 году

Бюджетный смартфон 2019 года еще 5-7 лет назад можно было считать настоящим флагманом. Те технологии, которые применяются в производстве современных бюджетников, ушли далеко вперед и позволяют без проблем пользоваться всеми программами и сервисами. Бюджетник сегодня спокойно воспроизводит качественное видео Full HD, запускает игры с хорошей графикой и позволяет без задержек пользоваться интернетом. Давайте узнаем, как же выглядит бюджетник 2019 года и чем он может похвастаться.

Хороший экран

Сегодня дисплей смартфона - это минимум 80% лицевой части. Экран стал главным элементом телефона, вытеснив не только цифровую клавиатуру, но и все механические и даже сенсорные кнопки на фронтальной панели. Вся коммуникация пользователя с девайсом происходит через сенсорную панель экрана, поэтому качеству экрана сегодня уделяется повышенное внимание.

Экран типичного бюджетника 2019 года выглядит так:

- диагональ больше 5 дюймов, идеально 5,5;

- высокое разрешение 1280х720 пикселей;

- хорошие углы обзора;

- олеофобное покрытие для удобного скольжения;

- защитное стекло от царапин и сколов

О таких характеристиках еще 10 лет назад не мечтали даже флагманы, а сегодня они доступны любому покупателю. Развитие и внедрение технологий идет очень быстрыми темпами и экраны смартфонов – наглядное тому подтверждение.

Двойная основная камера

Даже бюджетники сегодня оснащают несколькими модулями камер. У них обычно разные функции:

- главный модуль имеет большой и качественный сенсор, на который происходит фиксация изображения;

- вторая камера служит для определения глубины кадра, реализации эффекта Боке и других вспомогательных задач. Ее матрица меньше и мегапикселей в такой камере обычно меньше.

В тандеме две камеры позволяют значительно повысить качество фото, не устанавливая при этом дорогой сенсор или сложное программное обеспечение. Это очень разумный ход, который позволяет экономить в цене, но не на качестве фото.

Например, популярный среди молодежи смартфон Samsung J8 имеет на своем борту 2 основных и качественную фронтальную камеру. Главный и фронтальный модуль имеют одинаковое разрешение матрицы в 16 МП, что позволяет получать кадры просто удивительного качества. А вспомогательный модуль основной камеры на 5 МП со светосилой объектива F1.9 позволяет добиваться на снимках более естественной цветопередачи в любых условиях съемки.

Производительное «железо»

Если человеку, который 10 лет не следил за развитием мобильных технологий, показать современный бюджетник, он будет просто поражен его техническими возможностями. Ведь бюджетный смартфон сегодня не компромисс между производительностью и ценой, а полноценный рабочий инструмент для решения любых задач. Ему под силу:

- воспроизведение качественного видео;

- работа с несколькими приложениями одновременно;

- запуск средних по требовательности игр.

Если вы планируете использовать телефон для звонков, переписок в социальных сетях или мессенджерах, и серфинга в интернете – выбирайте бюджетную модель. Будьте уверены, с любой бытовой задачей он справится на «отлично».

Новости портала «Весь Харьков»