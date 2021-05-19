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Канада создала первую растительную вакцину от COVID-19

Канада создала первую растительную вакцину от COVID-19

В Канаде ученые создали вакцину от коронавируса, которая состоит из вирусоподобных частиц растительного происхождения. Препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что группа канадских ученых в области молекулярной биологии разработала первую вакцину против коронавирусной болезни, которая производится с помощью генно-модифицированных растений.

По информации издания, созданное исследователями медицинское средство представляет собой набор из вирусоподобных частиц, которые состоят из фрагментов оболочки коронавируса.

Эффективность препарата проверили на группе из 200 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, в Монреале и Квебеке.

Результаты исследования показали, что вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов, кроме усталости у одного из участников исследования. Ее эффективность будет выясняться на следующих этапах испытаний.

Источник: kurs.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: вакцина

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