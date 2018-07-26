«Киевстар» заплатит штраф: стали известны подробности

Оператор мобильной связи «Киевстар» не смог обжаловать решение АМКУ в Хозяйственном суде.

24 июля Хозяйственный суд города Киева рассматривал иск компании «Киевстар» о признании недействительным решения Антимонопольного Комитета Украины о наложении штрафа за распространение недостоверной информации. Суд постановил отказать в удовлетворении иска АО «Киевстар» в полном объеме, сообщает государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен.

Антимонопольный Комитет принял решение о наложении штрафа за недобросовестную конкуренцию еще 14 декабря 2017 года. В то время как компания «Киевстар» уведомляла абонентов, что тарификация производится посекундно, фактически плата снималась за первую минуту. АМКУ назвало недопустимым предоставление потребителям недостоверной информации о продукте.

Компания «Киевстар» ожидает получения полного текста судебного вердикта для принятия решения о дальнейшем его обжаловании.

Похожая ситуация, по словам Марии Процишин, сложилась и с другим украинским оператором — компанией Lifecell. В данное время проходит досудебное разбирательство между оператором и Комитетом.

Источник: sud.ua

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