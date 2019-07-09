Китай завершил строительство марсохода для первой миссии на красную планету

В Китае заявили о завершении строительства марсохода для первой миссии на Красную планету в 2020 году.

Об этом сообщает издание Global Times.

Миссия предполагает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности. Планируется также исследовать атмосферу, рельеф, особенности магнитного поля и геологические характеристики планеты.

В 2017 году Китай заявил, что планирует отправить космическую миссию на Марс и впервые провести во время нее и орбитальные и наземные исследования. Как уточнил главный конструктор проекта Чжа Жунцяо, работа ведется по трем направлениям: орбитального аппарата, посадочного модуля, а также марсохода.

Орбитальный аппарат получит данные об атмосфере Марса, его магнитном поле, ландшафте и температуре.

Марсоход будет исследовать поверхность планеты и протестует оборудование для сбора образцов грунта и скальной породы, которые будут использоваться следующей миссией.

Источник: prm.ua

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