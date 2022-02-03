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Китайцы научились выращивать детей в искусственной матке и создали робота, следящего за развитием эмбрионов

Китайцы научились выращивать детей в искусственной матке и создали робота, следящего за развитием эмбрионов

Китайские ученые из Института биомедицинской инженерии создали няню-робота, выращивающего младенцев в искусственной матке и контролирующего их состояние по мере развития. Сейчас устройство испытывают на эмбрионах животных.

Сама искусственная матка представляет собой своего рода контейнер, внутри которого создана среда для развития эмбриона, который помещается в этот контейнер на девять месяцев. «Няня», в свою очередь, следит за самочувствием эмбриона и его развитием. Сейчас в таких «матках» уже выращивают мышей. Об этом рассказал профессор Сунь Хайсуань из Института биомедицинской инженерии.

По мнению ученых, на данный момент нет никаких препятствий для искусственного выращивания детей, кроме юридических и моральных проблем. Большинство стран запрещают подобные эксперименты, расценивая их как опыты на людях, однако Китай в этом вопросе держится особняком и проводит запрещенные эксперименты, не особенно оглядываясь на мнение международного сообщества.

Опыты с двухнедельными человеческими эмбрионами, которые планируется помещать для выращивания в искусственную матку, приравниваются к опытам на людях. Неизвестно, позволит ли китайское правительство продолжить удачный эксперимент с мышами и перейти на человеческие эмбрионы.

Китайские ученые считают, что в будущем технология позволит «создавать» детей без мучений, которые переносит женщина, чтобы привести новую жизнь в этот мир.

Источник: nigroll.com

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Темы: Китай

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