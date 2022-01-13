Классическая зима. Температура воздуха минувшей ночью опускалась до минус 17 градусов

Харьковщину снова накрыли сильные морозы. Температура воздуха ночью опустилась до минус 17 градусов. Поэтому добавилось работы у спасателей, которым в очередной раз пришлось вытаскивать машины из покрытых льдом участков дорог.

В среднем сейчас по 3-4 раза в день медики «скорой» госпитализируют людей с холодовыми травмами. Только за минувшую ночь с переохлаждением и обморожением госпитализировали 3 мужчин. Двое из них, как это часто случается, были в нетрезвом состоянии. В таких случаях, если случайные прохожие не начнут вовремя бить тревогу, результат может быть плачевным, говорят медики. Всего же с начала года с переохлаждением и обморожением «скорая» госпитализировала 35 человек.

Галина Салдан, зам. дир. КНП «Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф»

В основному ми їх зігріваємо, в нас є термоодєяла, ми їх обвертаєм в ці одєяла, і вони зігріваються. Якщо брати по місту Харкову, то до лікарні швидкої та невідкладної допомоги можна добратися в межах 10 хв

А это стационарный пункт обогрева на проспекте Победы, 77-а, расположенный в Территориальном центре предоставления социальных услуг Шевченковского района. Развернулись 20 декабря, когда ударили морозы, буквально за час, рассказывает заведующая отделом социальной помощи на дому Анастасия Доношенко. Пункт работает круглосуточно, его услугами могут воспользоваться все замерзшие. Согреться можно и чаем.

Есть печенье, есть вермишель быстрого приготовления, чай, каша, икра кабачковая. То, чтобы человек мог как-то согреть свою душу и как-то подкрепиться

Из-за пандемии находиться здесь следует в защитных масках. Их, а еще антисептические средства, аптечку и термометр при необходимости предоставят сотрудники. Для тех, кто не имеет теплой одежды, здесь есть свитера, куртки и шапки, говорит Доношенко.

Пока в пункт обогрева никто не обращался. Но практика предыдущего года показала, что угрожать холод может не только бездомным.

Анастасия Доношенко, зав. отдела социальной помощи на дому Тер. центра Шевченковского района

К нам обратился мужчина, житель нашего района, который забыл ключи и вышел из квартиры. Он пришел к нам, попросил телефон, созвонился с родственниками и сообщил, что он остался без ключей и он у нас находился пока его родственники не вернулись с работы и открыли ему дверь. Бывает, это пожилые люди, которые забыли, вышли, а ключи остались в квартире

Морозы, накрывшие регион, не являются критическими для северо-востока страны, тем более аномальными их не назовешь, рассказывает климатолог Надежда Максименко.

Надежда Максименко, зав. кафедрой экологического мониторинга и заповедного дела ХНУ имени Каразина

В этом году в сравнении с предыдущими годами у нас такая классическая зима, такая настоящая и вот пока у нас нет оснований говорить о каких-то аномальных отклонениях, потому что для северо-востока средняя температура — это минус 7, 5 минус 7, 6 десятых градуса, вот если у нас по той тенденции, которую мы наблюдаем, возможно мы не превысим этот порог

Уже завтра ожидается оттепель, а начиная с 19 января на Крещение в регион снова зайдет холод.

Агентство Телевидения Новости