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Когда начнется учеба в школах и вузах: появился точный ответ

Когда начнется учеба в школах и вузах: появился точный ответ

Для школьников учеба начнется с 1 сентября

В Украине из-за эпидемии коронавируса сместились сроки начала нового семестра обучения, но только для некоторых групп обучающихся. Когда начнется новый учебный семестр и в каком формате он будет – читайте ниже.

Как сообщается, обучение в высших учебных заведениях начнется с 1 сентября для старших курсов и с 15-го для первокурсников бакалавриата и магистратуры. Но, в случае необходимости, учреждение высшего образования может самостоятельно принять решение о начале учебного процесса с любой даты.

Стоит также отметить, что с 1 сентября школы будут работать, опираясь на то, в какой зоне находится учебное заведение. Обучение начнется в школах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зон. Ученики с "красной" зоны будут получать знания дистанционно.

По правилам, перед началом обучения, все школьники обязаны пройти обязательный медицинский осмотр. У каждой возрастной категории есть свой список обязательных врачей и обследований. В обязательном порядке плановый медицинский осмотр должны пройти первоклассники.

Источник: www.rbc.ua/

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