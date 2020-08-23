23.08.2020 17:11
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Когда в Украину придут осенние заморозки: прогноз синоптика
Первые осенние заморозки в Украине могут начаться в конце октября.
Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань.
Он заявил, что в Киевской и Полтавской областях 28-29 октября ночью температура воздуха может опуститься до -1…-4 градусов.
Горбань заявил, что весь октябрь будет холодным, а первая декада - с 1 по 12 октября — дождливой.
Как прогнозирует синоптик, до 14 октября днем воздух будет прогреваться до +16 градусов, в период с 15 по 25 октября максимальное значение дневных температур составит 12 градусов.
"В последнюю неделю месяца – всего 3-4 градуса тепла", – сказал Горбань.
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