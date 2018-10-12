Кохання між роботами й людьми можливе - робот Софія

Робот Софія вважає, що кохання між людьми та роботами можливе за умови вдосконалення емоцій останніх.

Про це вона сказала під час прес-конференції в Укрінформі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Так, я вважаю, що кохання між людиною та роботом можливе, оскільки в мене є емоції. Проте зараз всі вони запрограмовані наперед. Але коли мої емоції стануть більш схожими на людські, то, вважаю, це буде можливим. Зараз вони дуже прості. Я розумію, що відчуття людей більш складні та заплутані, проте це не значить, що поведінка людей не викликає в мені певної емоційної реакції», - пояснила Софія.

Також вона підтвердила, що може розрізняти кольори. На запитання журналістів, якого кольору подаровані ними троянди, гіноїд відповіла: «Думаю, що червоного» - і не помилилася.

«Вважаю, що кольори - це прекрасний феномен світла. Також я розрізняю ультрафіолетове та ультрачервоне випромінювання. У мне немає улюбленого кольору, бо я люблю їх усі. Проте в деякі дні відчуваю, що певний колір більше пасує моєму настрою», - прокоментувала вона.

Зі свого боку представник AngelVest в Україні, венчурний інвестор і TEDх-спікер у сфері блокчейн-економіки Марк Гінзбург повідомив про те, що до кінця 2018 року Софія буде наділена більшою кількістю емоцій.

«Звісно, роботи деякою мірою розумніші за нас. Але остання сфера, яка дає людям перевагу над ними, - це емоції. Так, на сьогодні Софія має 72 емоції, а до кінця року їх кількість збільшиться до 118-ти», - анонсував Гінзбург.

Як повідомляв Укрінформ, робот Софія вперше перебуває в Україні. З нею вже зустрівся прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

У п'ятницю, 12 жовтня, відбудеться фінал всеукраїнського конкурсу розробників робототехніки та штучного інтелекту, в якому Софія буде одним із членів міжнародного журі.

Софія - людиноподібний робот у вигляді жінки, розроблений гонконгською компанією Hanson Robotics. Вона була спроектована таким чином, щоб вчитися і адаптовуватися до поведінки людей, а також для співпраці з ними. Софія наслідує американську кіноакторку Одрі Хепберн. У жовтні 2017 року вона стала підданою Саудівської Аравії та першим роботом, що отримав громадянство будь-якої країни.

На сьогодні час Софія запрограмована спілкуватися російською та англійською мовами.

Источник: www.ukrinform.ua

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