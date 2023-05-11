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Количество университетов из топ-1000 по державам
США: 154
Великобритания: 94
Китай: 59
Италия: 49
Германия: 49
Австралия: 44
Индия: 38
Испания: 36
Франция: 36
Япония: 33
Канада: 32
Иран: 29
Саудовская Аравия: 18
Южная Корея: 18
Тайвань: 16
Швейцария: 15
Пакистан: 14
Нидерланды: 13
Египет: 13
Финляндия: 12
Бельгия: 12
Швеция: 11
Турция: 10
Португалия: 10
Южная Африка: 9
ОАЭ: 8
Ирландия: 8
Австрия: 7
Гонконг: 7
Бразилия: 7
Норвегия: 7
Малайзия: 6
Дания: 6
Греция: 6
Таиланд: 5
Новая Зеландия: 5
Румыния: 4
Гана: 4
Израиль: 4
Исландия: 4
Польша: 4
Ливан: 4
Россия: 3
Сербия: 3
Иордания: 3
Чехия: 3
Чили: 3
Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky
Темы: освіта