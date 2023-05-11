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Количество университетов из топ-1000 по державам

Количество университетов из топ-1000 по державам

США: 154

Великобритания: 94

Китай: 59

Италия: 49

Германия: 49

Австралия: 44

Индия: 38

Испания: 36

Франция: 36

Япония: 33

Канада: 32

Иран: 29

Саудовская Аравия: 18

Южная Корея: 18

Тайвань: 16

Швейцария: 15

Пакистан: 14

Нидерланды: 13

Египет: 13

Финляндия: 12

Бельгия: 12

Швеция: 11

Турция: 10

Португалия: 10

Южная Африка: 9

ОАЭ: 8

Ирландия: 8

Австрия: 7

Гонконг: 7

Бразилия: 7

Норвегия: 7

Малайзия: 6

Дания: 6

Греция: 6

Таиланд: 5

Новая Зеландия: 5

Румыния: 4

Гана: 4

Израиль: 4

Исландия: 4

Польша: 4

Ливан: 4

Россия: 3

Сербия: 3

Иордания: 3

Чехия: 3

Чили: 3

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: освіта

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