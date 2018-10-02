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Конец бесплодию: японские ученые создали яйцеклетки из крови

Конец бесплодию: японские ученые создали яйцеклетки из крови

Если получившиеся яйцеклетки удастся оплодотворить, это навсегда закроет вопрос о бесплодии.

Группе японских исследователей удалось создать предшественник человеческой яйцеклетки из крови. Это настоящий прорыв в области науки. Правда, для того, чтобы полученные клетки оплодотворить, понадобится еще как минимум 10 лет исследований.

Первые успехи в этом направлении были достигнуты еще в 2013 году. Тогда ученым удалось создать почти 600 точных генетических копий одной-единственной мыши с помощью клеток крови, взятых из ее хвоста. Вдохновленные таким результатом, исследователи решили попробовать искусственно создать человеческие яйцеклетки и сперматозоиды.

План, конечно, амбициозный, но не фантастический. Например, ранее в этом году японские ученые уже вырастили из стволовых клеток функционирующий кишечник. Это дает надежду всем, кому требуется пересадка органов. Возможно, в будущем их можно будет выращивать в лаборатории.

Новое достижение в сфере репродуктологии – это в первую очередь заслуга Митинори Сайто (Mitinori Saitou) и его коллег из Киотского университета. Они трудились не один год с одной-единственной целью – перепрограммировать клетки крови так, чтобы те стали стволовыми и смогли в будущем развиться в репродуктивные. И их усилия оправдались: клетки крови смогли превратиться в первичные половые клетки.

Исследователи поддерживали клетки живыми в течение четырех месяцев, и за этот период они развились в оогонию, состояние клеток, предшествующее зрелым яйцеклеткам.

Японские ученые считают, что искусственное создание зрелых яйцеклеток – вопрос времени. А учитывая то, что их испанские коллеги два года назад уже сделали человеческие сперматозоиды из клеток кожи, в будущем размножение людей может обрести совершенно иной смысл.

Источник: vokrugsveta.ua

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