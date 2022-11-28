Корабель SpaceX Маска доставив у космос експеримент школярів із Харкова

Космічний корабель SpaceX Сargo Dragon відлетів у космос із проєктом, який підготували учні 47 гімназії, а вчитель врятував із її руїн.

“Дві команди переможців всеукраїнського конкурсу – учні Харківської гімназії 47 та Рішельєвського ліцею з Одеси – відправили на МКС свої міні-лабораторії”, – повідомила дружина Президента України Олена Зеленська.

Вона наголосила, що такий проєкт уперше у своїй історії здійснила Мала академія наук України.

“За відльотом ракети наші діти спостерігали наживо – на мисі Канаверал космічного центру НАСА”, – повідомила Зеленська.

Усього цього могло й не бути, якби вчитель гімназії №47 не врятував експертимент своїх учнів.

“Гімназію в Харкові знищила російська ракета. Але вчитель забрав експеримент із зруйнованого класу, і учні все одно завершили проєкт, щоб він відповідав вимогам НАСА”, – зазначила перша леді України.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/48633

Новости портала «Весь Харьков»