Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:34
Просмотров: 51

Коронавирус SARS-CoV-2 — искусственного происхождения: результаты исследования

Коронавирус SARS-CoV-2 — искусственного происхождения: результаты исследования

Новое исследование о возможном происхождении коронавируса показало, что SARS-CoV-2 не имеет естественного происхождения. Исследование, проведенное норвежским вирусологом Биргером Соренсеном, показало, что шиповидный белок коронавируса содержит последовательности, которые, по-видимому, вставлены искусственно, пишет издание New Europe.

Исследователи обнаружили, что вирус был связан с людьми. Они указали, что он почти не мутировал с тех пор, как начал заражать людей, предполагая, что он уже полностью адаптирован к людям.

Бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав поддержал заявление. Он предположил, что ученые, возможно, проводили эксперимент по сращиванию генов, но отверг предположения, что это могло быть в злых целях.

«Это рискованное дело, если ты ошибаешься. Посмотрите на истории попыток руководства заблокировать любые дебаты о происхождении пандемии и о том, как ученых арестовывали и заставляли молчать», — сказал он.

Французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии, ранее также сказал, что он считает, что SARS-CoV-2 был разработан в лаборатории в китайском городе Ухань. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео позже подтвердил, что имеются серьезные доказательства того, что коронавирус возник в поддерживаемом государством китайском Уханьском институте вирусологии.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: эпидемия

Читайте ещё:

У дитсадку в Броварах виявили спалах коронавірусу
Сегодня 11:30    95
Коронавірус: загадка "тихих носіїв" без симптомів
Сегодня 10:40    196
В Беларуси уже почти 50 тысяч заражений коронавирусом
Сегодня 09:54    103
Новая Зеландия полностью победила COVID-19
Сегодня 08:23    107
Найбільше жертв пандемії буде не від Covid-19
Сегодня 07:10    361
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 8 червня
Сегодня 06:25    59
Коронавирус в Харькове: статистика на 9 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:16    219
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:07    114
Чому світ вирішив, що Швеція шкодує про відмову від карантину?
08.06.2020 12:15    218
Китай саботирует создание вакцины от коронавируса – сенатор США
08.06.2020 10:33    116
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 