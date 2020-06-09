Коронавирус SARS-CoV-2 — искусственного происхождения: результаты исследования

Новое исследование о возможном происхождении коронавируса показало, что SARS-CoV-2 не имеет естественного происхождения. Исследование, проведенное норвежским вирусологом Биргером Соренсеном, показало, что шиповидный белок коронавируса содержит последовательности, которые, по-видимому, вставлены искусственно, пишет издание New Europe.

Исследователи обнаружили, что вирус был связан с людьми. Они указали, что он почти не мутировал с тех пор, как начал заражать людей, предполагая, что он уже полностью адаптирован к людям.

Бывший глава МИ-6 Ричард Дирлав поддержал заявление. Он предположил, что ученые, возможно, проводили эксперимент по сращиванию генов, но отверг предположения, что это могло быть в злых целях.

«Это рискованное дело, если ты ошибаешься. Посмотрите на истории попыток руководства заблокировать любые дебаты о происхождении пандемии и о том, как ученых арестовывали и заставляли молчать», — сказал он.

Французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии, ранее также сказал, что он считает, что SARS-CoV-2 был разработан в лаборатории в китайском городе Ухань. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео позже подтвердил, что имеются серьезные доказательства того, что коронавирус возник в поддерживаемом государством китайском Уханьском институте вирусологии.

Источник: sprotyv.info

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