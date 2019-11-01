Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:38
Просмотров: 55

Кремний из отработавших солнечных батарей научились использовать как анод для новых аккумуляторов

Кремний из отработавших солнечных батарей научились использовать как анод для новых аккумуляторов

Инженеры из Университета Дикина разработали технологию повторного использования кремния из отработавших солнечных батарей в качестве анодов для новых.

Срок службы солнечной батареи равен 15–25 годам, после этого большая часть ее компонентов выбрасывается: среди них стекло и металл. Некоторые из них можно переработать и использовать повторно, но до сих пор ученым не удавалось извлечь и повторно использовать кремний.

По прогнозам аналитиков, к 2050 году человечество произведет около 5 млн тонн отходов в виде компонентов солнечных батарей. Поэтому инженеры активно ищут технологии по извлечению и повторному использованию их компонентов.

Исследователи предложили метод извлечения из солнечных батарей кремния и продемонстрировали, как материал можно использовать в качестве анода для высокоэнергетического аккумулятора. Тестирование показало, что переработанный кремний столь же эффективен, как коммерческий, то есть новый.

Ранее сообщалось, что новый вид кремния удешевит солнечные панели.

Международная команда ученых создала необычный кремниевый кристалл и убеждена, что их разработка обрушит цены на возобновляемую энергию. Но для этого предстоит понять, как масштабировать его производство и интегрировать эту технологию в современную солнечную индустрию. На это уйдет еще три — пять лет.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: электро

Читайте ещё:

Українські родини інвестували в сонячні електростанції 300 мільйонів євро — Кабмін
30.10.2019 08:07    97
АМКУ поддержал запуск энергорынка и дал три рекомендации для его улучшения
29.10.2019 10:48    117
Tesla представила новую версию солнечной черепицы и готова сделать ее массовой
28.10.2019 10:55    193
Британская авиационная компания Varialift Airships начала производство солнечных дирижаблей
27.10.2019 11:05    121
Кабмин упростил подключение к электросетям в Украине
27.10.2019 09:35    174
Украина снова увеличила прибыль от экспорта электроэнергии в ЕС
25.10.2019 09:04    105
Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ
23.10.2019 10:45    159
"Харьковоблэнерго" обратилось к абонентам
23.10.2019 07:48    3036
Первые результаты работы нового рынка электроэнергии: что произошло и как это исправить
19.10.2019 07:34    434
Ученые нашли способ подавить механизм взрыва литий-ионных аккумуляторов
17.10.2019 10:15    181
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 