Кремний из отработавших солнечных батарей научились использовать как анод для новых аккумуляторов

Инженеры из Университета Дикина разработали технологию повторного использования кремния из отработавших солнечных батарей в качестве анодов для новых.

Срок службы солнечной батареи равен 15–25 годам, после этого большая часть ее компонентов выбрасывается: среди них стекло и металл. Некоторые из них можно переработать и использовать повторно, но до сих пор ученым не удавалось извлечь и повторно использовать кремний.

По прогнозам аналитиков, к 2050 году человечество произведет около 5 млн тонн отходов в виде компонентов солнечных батарей. Поэтому инженеры активно ищут технологии по извлечению и повторному использованию их компонентов.

Исследователи предложили метод извлечения из солнечных батарей кремния и продемонстрировали, как материал можно использовать в качестве анода для высокоэнергетического аккумулятора. Тестирование показало, что переработанный кремний столь же эффективен, как коммерческий, то есть новый.

Ранее сообщалось, что новый вид кремния удешевит солнечные панели.

Международная команда ученых создала необычный кремниевый кристалл и убеждена, что их разработка обрушит цены на возобновляемую энергию. Но для этого предстоит понять, как масштабировать его производство и интегрировать эту технологию в современную солнечную индустрию. На это уйдет еще три — пять лет.

Источник: elektrovesti.net

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