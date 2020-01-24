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Сегодня 10:38
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Кто выиграет в споре женщины с мужчиной

Кто выиграет в споре женщины с мужчиной

Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.

Об этом пишет Газета.ru, ссылаясь на The Daily Mail.

Ученые выяснили, что женщины лучше, чем мужчины, запоминают различные детали и могут припомнить их во время разговора. Например, «кто сказал и что» и «где пропавшие вещи». Прекрасная половина человечества имеет преимущество, так как у них сильнее развита эпизодическая память, которая может с точностью запоминать события разной давности. Именно этот фактор говорит о том, что начинать спор с женщинами бесполезно.

Исследование также показывает, что женщины лучше запоминают лица и запахи.

Экспертная группа основала свои выводы на 617 исследованиях, которые проводились в период с 1973 по 2013 год. В экспериментах поучаствовали 1,2 миллиона участников.

Источник: cursorinfo.co.il/

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