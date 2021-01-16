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Куда и как сдать елку после Нового года в Харькове и области

Куда и как сдать елку после Нового года в Харькове и области

Новогоднему дереву можно найти полезное применение, а не просто выкинуть на ближайшую мусорку.

Так, елки принимает Харьковский экопарк. Их можно привозить в мультикомплекс каждый день с 10:00 до 16:00. Об этом рассказали в пресс-службе экопарка.

“Свежие и зеленые хвойные будут полезным витаминным коктейлем для копытных и грызунов. Подсохшие деревья мы измельчим и будем использовать в качестве подстилки для животных. Они также могут стать элементом обогащения среды обитания”, – отметили в мультикомплексе.

Всем, кто хочет привезти елку в зоосад, стоит тщательно очистить хвойное дерево от остатков “дождика”, серпантина, конфетти и других украшений.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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