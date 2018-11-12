Куда пойти учиться? В НТУ ХПИ прошел День открытых дверей

На календаре только ноябрь, однако ВУЗы уже начинают поиск абитуриентов, которые будут сдавать экзамены летом следующего года. В частности, день открытых дверей одновременно с фестивалем науки состоялся в НТУ ХПИ.

Евгений Сокол, ректор НТУ ХПИ

Это как камертон, определяющий отношение молодежи к нашему университету. И поэтому, безусловно, сегодня первое впечатление - это радость, потому что я вижу то огромное количество детей и их родителей, которые пришли, по крайней мере, познакомиться с нашим университетом.

В программе дня открытых дверей демонстрировалась площадка робототехники и инжинеринга, лабораторно-экспериментальная зона, территория мастер-классов и были представлены образовательные проекты. Также состоялась дискуссионная панель «Профессии будущего».

Даниил, 11-классник

Я пришел сюда узнавать про специальности. Потому что я поступаю. И, в принципе, те, которые я хотел, специальности, я все узнал. Большой выбор факультетов, ну, и, в принципе, интересно.

Вероника, мать будущей абитуриентки

Для абитуриентов полезно, естественно. Потому что представлены разные кафедры. Представляют свою информацию. И, конечно, человек если на улице, он не может себе выбрать профессию вот так с бухты-барахты. Да, а здесь можно со всем этим познакомиться ближе и определиться с будущей профессией.

Вероника привела свою дочь на кружок робототехники с перспективой поступления в этот вуз.

Вообще же, как отметили в ректорате, серьезно перестроена система приглашения и подготовки к поступлению в НТУ ХПИ. В частности, изменена система подготовительных курсов и формата дней открытых дверей. Будущие абитуриенты знакомятся с «изюминками» и новинками, появившимися в последнее время.

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