Лайфхак: на чем сэкономить родителям школьников и студентов

Начало нового учебного года традиционно сопровождается дополнительными тратами для родителей учащихся. Возникает справедливый вопрос: на чем бы сэкономить? Мы уверены, что на печатных материалах.

В среднем цена ксерокопии или отпечатанного листа стоит от 80 копеек до одной гривны. После героически выстоянной очереди в копицентре ученик получает реферат за 40-60 грн, доклад за 30-50 грн или платит ту же двадцатку за очередные методические материалы.

Что делать?

Покупать МФУ с СНПЧ для дома, наблюдать за тем, как он окупается буквально за несколько месяцев и советовать то же самое друзьям. Какие три «не» нужно соблюдать, чтобы получить такой показатель рентабельности?

Не покупайте печатающее устройство у никому не известных продавцов или таких же никому не известных китайских производителей.

Не ведитесь на советы пользоваться только дорогостоящими оригинальными расходными материалами.

Не покупайте технику и СНПЧ без гарантийного талона.

Где покупать принтер с СНПЧ?

В этой категории магазина принтеров: https://www.inksystem.biz/all-in-one-ciss/epson/ можно выбрать многофункциональные устройства из разных ценовых категорий. Магазин работает с 2006 года и это единственный магазин, который дает гарантию на МФУ с СНПЧ. Также при покупке в комплекте с принтером дарят набор чернил.

Почему именно МФУ с СНПЧ?

МФУ по соотношению цена/производительность выгодно отличается от базовой модели принтера. При этом модель с СНПЧ гораздо выгоднее в эксплуатации, чем с одноразовыми картриджами. Конструкция не влияет на базовый алгоритм работы ПУ, не сокращает срок его службы, не снижает скорость и качество печати.

СНПЧ представляет собой картриджи, которые соединены гибким шлейфом с внешними емкостями для краски. Добавляйте чернила в емкости и продолжайте печать вместо регулярной покупки оригинальных картриджей. Периодическая покупка чернил значительно выгоднее регулярной траты денег на картриджи. Причем емкости в СНПЧ по 70-100 мл, а в оригинальных картриджах всего по 7 мл.

Чем обусловлена экономия при использовании СНПЧ?

Для начала предлагаем ознакомиться с бизнес-моделью производителей печатающих устройств. Они продают принтеры с минимальной наценкой, а основную прибыль получают с реализации расходных материалов. На этом фоне рассмотрим, что вам даст СНПЧ.

Вам больше не придется покупать оригинальные дорогостоящие картриджи - это самый главный плюс. Чернила для заправки СНПЧ существенно дешевле новых картриджей. Себестоимость отпечатка с СНПЧ и чернилами составляет менее 10 копеек.

Система не требует регулярного сервисного обслуживания. Установку и заправку вы можете легко провести самостоятельно по простой инструкции с пошаговыми фото в комплекте.

Со временем производители учли популярность СНПЧ среди пользователей и начали выпускать устройства со встроенной системой. При всех преимуществах стоимость таких ПУ существенно превышает цену обычного принтера или МФУ и установленной на нем портативной СНПЧ.

Вы еще переплачиваете за печатные материалы? Тогда мы идем к вам!

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