Лейблу "Сделано в Китае" больше 800 лет, - археологи

Археологи на месте кораблекрушения китайского судна возле острова Ява (Индонезия) обнаружили ярлык на одном из керамических изделий, который является эквивалентом современному "Сделано в Китае". Его ориентировочный возраст составляет около 800 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Место кораблекрушения было обнаружено местными рыбаками в 1980-х годах. Ранее ученые предполагали, что судно затонуло в конце ХІІІ века, но последние исследования показали, что крушение произошло на сто лет раньше.

Деревянный корпус судна за несколько столетий полностью распался, но несколько тысяч керамических изделий и предметов роскоши, которые оно перевозило, остались на месте.

В течение многих лет археологи изучали артефакты, и только недавно обнаружили любопытный ярлык. Обнаруженная надпись свидетельствует, что керамика была создана в регионе Цзяньнин Фу, на территории современной китайской провинции Фуцзянь.

"Восемьсот лет назад кто-то поставил этикетку на эту керамику, которая, по сути, говорит "Сделано в Китае", - рассказала Лиза Низиолек, археолог из Филдовского музея естественной истории в Чикаго.

После вторжения монголов в 1278 году регион Цзяньнин Фу получил название Цзяньнин Лу. Археологи считают, что после монгольского завоевания маловероятно, что корабль возил керамику с устаревшим названием.

Новая версия датировки кораблекрушения основывается также и на данных радиоуглеродного анализа бивней слона, которые нашли на дне океана. Тип атома углерода, называемый C-14, неустойчив и со временем распадается. Определив количество С-14 в выборке, ученые смогли определить приблизительный возраст изделия, который составил около 800 лет.

Источник: focus.ua

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