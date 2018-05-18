Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:08
Просмотров: 36

Лейблу "Сделано в Китае" больше 800 лет, - археологи

Лейблу Сделано в Китае больше 800 лет, - археологи

Археологи на месте кораблекрушения китайского судна возле острова Ява (Индонезия) обнаружили ярлык на одном из керамических изделий, который является эквивалентом современному "Сделано в Китае". Его ориентировочный возраст составляет около 800 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Место кораблекрушения было обнаружено местными рыбаками в 1980-х годах. Ранее ученые предполагали, что судно затонуло в конце ХІІІ века, но последние исследования показали, что крушение произошло на сто лет раньше.

Деревянный корпус судна за несколько столетий полностью распался, но несколько тысяч керамических изделий и предметов роскоши, которые оно перевозило, остались на месте.

В течение многих лет археологи изучали артефакты, и только недавно обнаружили любопытный ярлык. Обнаруженная надпись свидетельствует, что керамика была создана в регионе Цзяньнин Фу, на территории современной китайской провинции Фуцзянь.

"Восемьсот лет назад кто-то поставил этикетку на эту керамику, которая, по сути, говорит "Сделано в Китае", - рассказала Лиза Низиолек, археолог из Филдовского музея естественной истории в Чикаго.

После вторжения монголов в 1278 году регион Цзяньнин Фу получил название Цзяньнин Лу. Археологи считают,  что после монгольского завоевания маловероятно, что корабль возил керамику с устаревшим названием.

Новая версия датировки кораблекрушения основывается также и на данных радиоуглеродного анализа бивней слона, которые нашли на дне океана. Тип атома углерода, называемый C-14, неустойчив и со временем распадается. Определив количество С-14 в выборке, ученые смогли определить приблизительный возраст изделия, который составил около 800 лет.

Источник: focus.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Что предприниматели должны знать об искусственном интеллекте
10.05.2018 10:18    176
50% мирового рынка солнечных батарей покрывают 9 компаний из Китая
08.05.2018 07:37    127
Торговые переговоры между США и КНР завершились безрезультатно
05.05.2018 08:37    149
Гол ударом через себя в компенсированное время
01.05.2018 20:40    131
Скидки: низкие цены или уловки маркетологов
26.04.2018 07:56    502
Во Франции запретили обзывать вегетарианские продукты
25.04.2018 12:02    254
Какие плюсы ведения журнала записи клиентов CRM Beauty Pro
25.04.2018 10:14    178
Три города лидируют в рейтинге лучших регионов Украины для бизнеса
23.04.2018 07:14    520
США вступают в борьбу с "опущенной" Россией и настойчивым Китаем
17.04.2018 13:22    369
У Харкові відбудеться відкриття Молодіжного соціального проекту «Бізнес-інкубатор «План «Б»
17.04.2018 09:03    205
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 