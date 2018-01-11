Литературный дар. Где обучают молодых писателей в Харькове

Чи можна навчити писати? В сенсі не просто писати, а писати літературу. Чи можна навчитись і стати поетом, або прозаїком. Я, говорячи відверто, ставився до такого навчання насторожено.

Харьковский писатель Сергей Жадан приводит цитату из введения к сборнику молодых писателей. Он - результат нескольких месяцев работы юных художников и их первая публикация. Проверить тезис на практике Сергей Жадан вместе с друзьями решил весной прошлого года. Тогда был проведен отбор в первую школу молодого писателя. 12-летняя Евгения еще с детства определилась со своим будущим. Первое произведение, стихотворение для мамы, она сочинила в 4 года. В сборник выпускников школы вошла уже первая часть истории о приключениях девочки Элис. Ее Евгения писала почти каждый день. Героиня, говорит, очень похожа на саму писательницу.

Евгения Харькова, выпускница школы молодых писателей:

Желание путешествовать, узнавать новое. Но помеж этим, добраться просто домой. То есть она волнуется за то, что родители о ней волнуются. Но ей очень нравится путешествовать не одной, а с друзьями. Там, брать не деньги за работу, а просто ужин, потому что ну вот так вот получилось. И вот это вот все волшебство, вот эта вот веселость. Неунывание в суперсложных ситуациях.

Никита Лукаш, выпускник школы молодого писателя:

Кажуть, кожне місто має свого духа. І в нашому рідному Харкові є такий, зимовий, сніговий. Невідомо, скільки йому років, та як цей дух виглядає. Може він - малий бешкетник, що грає з однолітками в сніжки.

Никита Лукаш, пожалуй, самый опытный молодой писатель и поэт среди воспитанников школы. Свое первое произведение написал в 8 лет. А сейчас, в свои 15-ть, готовит к изданию уже сборник рассказов. Всего в школе обучалось 27 детей. Самому младшему ученику было 8 лет, самому старшему - 15.

Сергей Жадан, куратор школы молодых писателей:

Діти дуже хороші, вони творчі, відкриті, звичайно налаштовані на контакт. Вони креативні. Вони постійно щось вигадують, себто, це не було навчання з-під палки. Навпаки було видно, що їм це в радість. У них свій погляд на життя, вони намагаються по своєму писати, вони не намагаються повторювати чиїсь шаблони. Це творці, це письменники. Хай лише молоді, хай лише початківці, але це письменники.

Всего учителями из литературного музея было проведено около 16-ти занятий. За это время молодые писатели прошли курс литературоведения, покопались в строении сюжета, попробовали себя в разных стилях. Одна из преподавательниц Ольга Черемская уверена, что именно такие занятия помогут молодежи и в дальнейшем, даже если они не станут писателями.

Ольга Черемская, зав. Отделом научно-воспитательной работы Харьковсокго литературного музея:

Саме ось такі заняття з креативного письма, вони розвивають і критичне мислення, і вміння комунікувати, і вміння чітко висловлювати свою думку від початку до завершення. І вміння самопрезентуватися.

Все обучение и итоговый сборник произведений молодых писателей были бесплатными. В планах организаторов первой школы писателей набрать второй курс.

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