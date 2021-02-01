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Лондонский музей оцифровал эскизы Рафаэля для Сикстинской капеллы

Лондонский музей оцифровал эскизы Рафаэля для Сикстинской капеллы

Эти работы впервые доступны в сверхвысоком разрешении, так что теперь их можно рассмотреть в мельчайших деталях.

Музей Виктории и Альберта в Лондоне опубликовал оцифрованные копии эскизов, которые художник Рафаэль создавал для Сикстинской капеллы Ватикана. https://www.vam.ac.uk/articles/explore-the-raphael-cartoons#slideshow=3891&slide=0

На эскизах изображены сцены из жития святых Петра и Павла. Папа Лев X заказал изображения в 1515 году, чтобы изготовить по ним гобелены и вывешивать в капелле в дни особых торжеств. Всего художник нарисовал 10 эскизов, но из них до нас дошли только семь.

Изображения, опубликованные на сайте, можно изучить «изнутри» — узнать, что скрывается под слоями краски. Для этого специалисты изучили полотна с помощью инфракрасного сканера. Кроме того, каждый эскиз сопровождает история его создания.

Источник: internetua.com

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