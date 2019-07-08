Людмила Петрановская: «Мы уходим из мира, где можно выучиться один раз и на всю жизнь»

Психолог Людмила Петрановская рассказала, как помочь ребенку определиться с профессией и почему необязательно после окончания школы идти в университет.

По статистике, только 15% школьников четко представляют, чем они хотели бы заниматься. Ещё 15% даже не готовы такому выбору. Остальные 70% осознают важность такого принятия решения, но имеют лишь расплывчатое представление о том, что делать дальше.

Профессию невозможно выбрать в 17 лет

В сфере профориентации очень много стереотипов. Например, мысль, что нужно найти одну «ту самую» профессию, которая тебе предназначена и в которой ты будешь невероятно успешен и счастлив. Это похоже на идею о том, что для того, чтобы создать хорошую семью, нужно найти свою половинку, перебрав почти все население. Все-таки взрослые люди понимают, что все устроено не так, и есть очень много людей, с которыми у них могла бы получиться хорошая семья. Так же и с профессией.

Нет никакой «той самой» профессии, которую нужно найти. Есть виды деятельности, которые удаются нам лучше или хуже.

Вид деятельности — это то, с чем ты должен иметь дело: с людьми, техникой или цифрами, например. Интересы могут меняться в течение всей жизни. Важно, чтобы человек понимал сочетание своих сильных и слабых сторон, а применить его можно в разных сферах.

Было бы хорошо убрать с детей этот безумный гнет – что они должны срочно что-то выбрать. Они вообще не должны выбирать, профессию невозможно выбрать в 17 лет.

Есть отдельные люди с ярко выраженным призванием — их единицы. Если ваш ребенок из таких, то это невозможно не заметить. Уже к восьми годам вы будете это знать, потому что у него будет очень направленный интерес и воля. Если вам посчастливилось воспитывать такого ребенка, то тут уже вы решаете задачу, как создать для него комфортные условия для развития.

Нужно больше практики

Мы вкладываем в голову старшеклассников безумное количество академических знаний, которые они не осознают и не осмысляют критически. Было бы полезнее потратить время на стажировки. Человек увидит, как работают люди, как они решают вопросы, как они взаимодействуют между собой. После этого он поймет, что ему ближе.

Выбирая образование, мы не выбираем профессию (за исключением некоторых сфер). Мир движется в сторону менее специализированного базового образования. Бакалавриат становится все менее специализированным.

Образование дается скорее для культурного уровня, для эрудиции, для развития критического мышления.

Все больше становятся популярными схемы образования по модели Liberal Arts, когда сначала дается максимально широкий охват, допустим, в гуманитарных дисциплинах, и только на 2-3 курсе люди выбирают себе специализацию. С каждым годом в мире растет количество людей, которые меняют профессию в процессе обучения на бакалавриате, и тех, кто идет в магистратуру не по своей специальности. Это реальность сегодняшнего дня.

Поэтому неправильно, когда родитель на полном серьезе переживает из-за того, что ребенок «хочет сюда или хочет туда». Это не судьбоносное решение. Он может пойти в то место, которое соответствует его уровню и интересам, туда, где ему будет по силам нормально учиться.

Система пожизненного переобучения

Мы окончательно уходим из мира, где можно выучиться один раз и на всю жизнь. Этого больше не будет. Будет система пожизненного переобучения. Никто не может в зрелом возрасте позволить себе четыре года сидеть и слушать лекции обо всем и ни о чем. Теперь будут более интенсивные, практически ориентированные курсы. Это даже не про лидерство и не про то, что все должны быть топ-менеджерами. Это про то, чтобы оставаться в хозяйской позиции в меняющемся, в бушующем профессиональном море.

Увлекательное высшее образование

В прошлом году ряд крупнейших компаний выступил с заявлением, что они больше не требуют диплома при приеме на работу. Это не значит, что они откажутся от вас, если у вас будет диплом Оксфорда – они будут рады, но они этого не требуют. Это значит, что диплом можно не получать. Дальше вопрос к сотрудникам: считают ли они время, потраченное на образование, потерянным?

Нет смысла «запихивать» ребенка на какую-нибудь узкую специальность, которая не факт, что будет существовать через 10 лет.

Лучше пойти туда, где будет хорошо, интересно, увлекательно, а главное — по силам, без надрыва.

Главное – развивать критическое мышление

Почему у нас к 17 годам человек не имеет навыков самонаблюдения? Дело не в том, что он не знает чего-то по химии или не прочитал абзац по литературе. Почему человек к 17 годам не может ответить, какие у него сильные и слабые стороны? Вот этим мы должны были заниматься все его школьные годы.

К сожалению, так устроено, что у нас человек часто заучивает правильное мнение без осознания того, почему именно оно правильное. Он не может его доказать, он не может проследить всю логическую цепочку. А на это и нет времени, потому что на эту тему у нас два урока, а потом нужно проходить следующую.

Понимание себя и выстраивание собственной стратегии саморазвития — это то, что должно быть важнейшей частью воспитания и образования.

Нельзя «насильно» поступать в институт

Если человек в 17 лет дошел до состояния, когда ничего не хочет, то в первую очередь имеет смысл проконсультироваться на темы скрытой депрессии или нервного истощения. Иногда до нервного истощения детей доводят постоянными требованиями, переживаниями. Еще одной причиной может быть нагрузка — не только нагрузка в плане учебы, а эмоциональная.

Поэтому тут принцип простой: мы не обязаны давать своим детям высшее образование и дети не обязаны его получать. Никто не говорит, что в 17 лет непременно нужно поступить куда-то. Если сейчас у человека нет желания, то он может не поступать в институт, а пойти работать.

Обязанность родителя — не дать ребенку высшее образование, а создать условия для того, чтобы он смог его получить.

Самая низкая молодежная безработица в тех странах, в которых самый низкий в Европе процент людей с высшим образованием. Там никто не считает, что родители обязаны засунуть своего ребенка в институт. Там нет такой истерики на тему высшего образования и есть понимание, что рынок есть рынок, все сбалансируется в итоге.

Если где-то есть переизбыток желающих быть учеными, значит, это приведет к тому, что ученые будут жить плохо и иметь маленькую зарплату. И наоборот: если есть дефицит хороших сантехников, то это приведет к тому, что сантехники будут уважаемыми людьми и будут жить хорошо. Это рынок. Он существует так, как существует.

Если ребенок пока не знает куда идти, значит, можно никуда не идти и пойти работать. Так он узнает, и как устроена жизнь, и он сам.

Источник: pikabu.ru

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