Лучше, чем в Европе: мощный антициклон помогает Украине сохранить хорошую погоду
Украина попала под воздействие антициклона Zouhir, который не позволит проникнуть на территорию страны атмосферным фронтам циклона Yaprak.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
На ближайшей недели о ливнях и осенних дождях украинцам не стоит беспокоиться. Пока Европу накрыл мощный атлантический циклон, Украина «дремлет в ноябрьском кресле, а колышет кресло антициклон, поэтому дождей не будет, а только туманы».
Диденко объяснила, что такая погода создает «невероятно красивое метеорологическое явление — изморозь».
«В Украине без существенных осадков, туманы, дымки. Единственное движение наблюдается в температуре воздуха. Она будет постепенно снижаться», — написала синоптик.
С воскресенья «минусы» почувствуют на крайнем востоке, а затем на востоке и северо-востоке (Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской областях), а на следующей неделе еще и и на севере.
По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью от 2 до 6 градусов, местами от 0 до -3 градуса мороза, на юге и западе до 9 градусов тепла.
Днем 7 ноября в Украине ожидается от 7 до 12 градусов, на юге до 14 градусов тепла.
В конце этой недели и в начале следующей столбики термометров ночью будут опускаться до нуля или до небольших минусов.