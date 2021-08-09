Лучшие школы Одессы

Приближается новый учебный год, родители начинают задумываться о предстоящих образовательных хлопотах. Не стоит ли подумать о выборе лучшей школы для ребенка?

Как выбрать хорошую школу? На что в первую очередь обратить внимание?

Сориентироваться в поиске школы вам поможет рейтинг школ Украины и рейтинг школ Одессы за 2021 год. А также отзывы о конкретной школе от родителей и учеников.

Среди преимуществ обучения в частной школе:

- возможность индивидуального подхода;

- высокое качество и современные методы преподавания;

- ориентация на определенный образовательный профиль;

- обмен учениками с заграничными школами;

- комфортные условия и наличие необходимых материалов.

Из главных минусов:

- высокая стоимость обучения;

- большая нагрузка;

- слишком строгая учебная дисциплина.

Государственные школы также имеют свои преимущества:

- возможность получать бесплатное основное образование;

- летние языковые школы;

- умеренная учебная нагрузка;

- участие школы в различных образовательных экспериментах.

Минусов в обычной государственной школе также может быть достаточно:

- устаревшие методики;

- нехватка современного оборудования;

- отсутствие индивидуального подхода;

- большие классы по 30-40 учеников;

- малое количество практических и лабораторных занятий.

Почему может возникнуть надобность в дополнительном обучении? Проблемы с математикой и как их решить?

Математика – одна из самых сложных учебных дисциплин, которая требует большой концентрации внимания и умственных усилий. Репетитор по математике – это самый надежный способ усвоить предмет.

Как найти действительно хорошего репетитора в Одессе?

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