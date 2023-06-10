Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:30
Просмотров: 120

Магнитуда сейсмических толчков, вызванных взрывом Каховской плотины, колеблется между 1 и 2

Магнитуда сейсмических толчков, вызванных взрывом Каховской плотины, колеблется между 1 и 2

Исследователи норвежского института NORSAR проанализировали данные региональных сейсмических станций в связи с обрушением плотины в Украине.

Они обнаружили четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 2:54 по местному времени (01:54 по норвежскому времени). Время и место совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении Каховской плотины. Сигналы указывают на то, что произошел взрыв. Магнитуда сейсмических толчков, вызванных взрывом, колеблется между 1 и 2.

В своем исследовании ученые ссылаются на данные румынской измерительной станции BURAR, которая находится в 620 км от эпицентра.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Карта российских укреплений в Запорожской области, опубликованная The Wall Street Journal
Сегодня 07:35    10
Руйнування Каховської ГЕС: екологічні збитки попередньо сягають 55 млрд гривень
Сегодня 07:32    21
3 загиблих і 10 поранених в Одесі внаслідок нічної атаки рф, – Братчук
Сегодня 07:27    37
ВСУ на Бахмутском направлении за сутки продвинулись местами на 1,2 км
Сегодня 07:21    51
Оперативна інформація станом на 06.00 10.06.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    82
Суд засудив до 10 років виконавця нападу на Стерненка
Сегодня 07:11    78
Заяви про те, що Україна готує ядерний удар по рф – фейк
Сегодня 07:10    83
Самые популярные напитки по странам
Сегодня 07:00    110
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $2,1 млрд
Сегодня 06:49    84
Оккупационные власти планируют «эвакуацию» на севере Крыма
Сегодня 06:39    129
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 