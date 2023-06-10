Магнитуда сейсмических толчков, вызванных взрывом Каховской плотины, колеблется между 1 и 2

Исследователи норвежского института NORSAR проанализировали данные региональных сейсмических станций в связи с обрушением плотины в Украине.

Они обнаружили четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 2:54 по местному времени (01:54 по норвежскому времени). Время и место совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении Каховской плотины. Сигналы указывают на то, что произошел взрыв. Магнитуда сейсмических толчков, вызванных взрывом, колеблется между 1 и 2.

В своем исследовании ученые ссылаются на данные румынской измерительной станции BURAR, которая находится в 620 км от эпицентра.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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