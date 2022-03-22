Майже 3 мільйони учнів повернулись до навчання, але загальна програма підходить не всім

На початку війни у школах запровадили вимушені канікули. Втім, триває другий тиждень, відколи навчання вже відновили.

У 11 областях усі школи вчаться дистанційно. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Понад 10 тисяч закладів загальної середньої освіти працюють у дистанційному форматі. У понад 500 школах тривають канікули, і у понад 2400 школах, де безпекова ситуація залишається напруженою, освітній процес призупинено.

Міністр нагадав, що за згодою одного з батьків, діти, які тимчасово внутрішньо переміщені, можуть долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання. Зараз таких вже є майже 44 тисячі.

Лідером серед областей, які долучили до освітнього процесу тимчасово внутрішньо переміщених дітей, є Львівська. Наразі кількість таких учнів там майже 11 тисяч.

Також учні можуть доєднатись що загальноукраїнської програми у інтернеті, де демонструють уроки, але значна частина мешканців регіонів, які страждають бойових дій, не мають доступу до якісного інтернету. А ті хто мають, говорять, що програма у школі не співпадає з національними уроками, а не кожний класний керівник може вийти на зв’язок з учнями.

Агентство Телевидения Новости