Мама знает меньше, чем Google: почему дети не верят родителям?

До появления лавинообразного развития информационных технологий основным источником информации для ребенка были его родители. Важные навыки и жизненный опыт передавались в основном в устной форме. Формировали мировоззрение и книги, которые иногда не теряли актуальности годами и десятилетиями. Авторитет старшего, а значит, более опытного, человека часто был решающим. Отсюда и «советы старейшин» – людей, владеющих большей информацией в силу своего возраста… Но к концу прошлого века стало ясно, что мир кардинально меняется: происходит глобальный процесс потери авторитетов. Уже сейчас дети перестали зависеть от личного опыта их родителей. Почему это происходит?Об этом рассказала психолог Дарья Ненашева.

ПОТОК ИНФОРМАЦИИ. Раньше основным источником информации была книга. При этом выбор литературы был достаточно ограничен, а справочные данные оставались актуальны годами. Вся семья у телевизора смотрела одни и те же фильмы, одни и те же передачи. Таким образом, все члены семьи «варились» в общем «информационном котле».

Сейчас даже у котов есть «личные каналы», а каждый член семьи получает информацию из личного источника, зачастую весьма противоречивую. Поэтому внуки, черпающие данные в основном из интернета, не понимают дедушек и бабушек, сидящих у телевизора.

ОТКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ. Еще 30 лет назад большинство населения нашей страны получало информацию практически изолированно от остального мира. Был доступен только опыт населения ограниченной местности, с его традициями и привычками. Но теперь возможности открытых границ и единого мобильного пространства позволяют испробовать и рационализировать опыт других народов. Это расширяет возможности собственного выбора и снимает множество архаичных установок.

ВНЕ СЕМЬИ. Раньше самомнение и самооценка человека формировались в основном мнениями его родственников, знакомых и коллег. Теперь фотография в Instagram позволяет получить множество мнений, иногда – совершенно полярных: от восхваления до критики. Мнение родителей перестало быть базовым.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. Чтобы научиться чему-либо новому, раньше необходимо было обращаться за помощью к другому человеку, имеющему нужные знания. Чаще всего таким человеком становился родитель, а профессии передавались от поколения к поколению. С развитием информационных технологий каждый может самостоятельно, через YouTube обучиться практически всему, чему он хочет. Личный опыт устаревает и теряет актуальность, ведь даже при приготовлении пищи можно посмотреть сотню видеороликов и воссоздать сложный рецепт.

ОК, GOOGLE! Раньше для выживания был необходим опыт предков. Теперь у ребенка есть доступ к опыту всего человечества «в один клик». Он запросто может проверить любое утверждение родителей. Даже взрослый не может положиться на опыт своих бабушек и дедушек: их данные и стиль жизни уже не работают в современных условиях.

Поэтому родителям крайне важно не закостенеть в своих знаниях, а продолжать учиться в любом возрасте. Не нужно опасаться потерять авторитет и из-за этого запрещать ребенку пользоваться тем же Гуглом. Лучше показать ребенку, как это делать правильно и эффективно. Это тоже будет «актом передачи личного опыта».

Источник: http://etcetera.media

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