Маск заявил об угрозе для человечества со стороны ИИ

Скорость, с которой совершенствуются все алгоритмы ИИ набирает обороты, и развитие технологий происходит гораздо быстрее, чем думают люди, считает Илон Маск.

Глава Tesla и SpaceX, американский бизнесмен и миллиардер считает, что искусственный интеллект - опасная для человечества технология, способная дестабилизировать ситуацию во всем мире. Об этом, пишет Business Insider.

“Многие умные люди - в силу своего высокомерия - не признают возможности того, что ИИ сможет когда-либо превзойти их”, - считает Маск.

Об опасности ИИ для человечества, Маск говорит уже не первый раз. В 2016 он предупреждал, что “человек может стать домашним питомцем для машин, захвативших власть”. И с тех пор регулярно призывает к регулированию технологии ИИ.

В свое время, он стал сооснователем некоммерческой организации OpenAI, с которой порвал, когда стало ясно, что “ее реальные принципы отличаются от декларируемых, и никто не знает, над чем на самом деле работает одна из сильнейших в мире команд в области ИИ”.

Однако среди всех разработчиков ИИ больше всего Маска беспокоит Deep Mind, подразделение Google.

“Сама природа всех ИИ, которые они создают, в том, чтобы побеждать человека во всех играх, - сказал глава Tesla в интервью The New York Times. - Я имею в виду, это же основной сюжет Военных игр”.

В этом фильме времен холодной войны хакер-подросток подключается к правительственному суперкомпьютеру, которым управляет ИИ и который обучается на симуляторах военных действий. В ходе игры ИИ убеждает власти, что ядерная атака со стороны СССР неизбежна.

Сравнивая алгоритмы Deep Mind с Военными играми Маск утверждает, что уже в ближайшие пять лет ИИ превзойдет человека по интеллекту и мы, скорее всего, этого даже не заметим.

“Это не значит, что через пять лет все отправится в ад, - пояснил он. - Только то, что ситуация станет нестабильной и странной”.

Источник: korrespondent.net/

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