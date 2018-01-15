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Метаморфозы погоды: в Австралии летом выпал снег

В Австралии неожиданно выпал снег несмотря на то, что в Южном полушарии Земли сейчас лето.

Метаморфозы погоды: в Австралии летом выпал снег

В Австралии, где сейчас лето, температура в некоторых частях страны за неделю снизилась почти на 50 градусов. В горных районах штата Виктория, а также на острове Тасмания столбик термометра опустился до нуля градусов по шкале Цельсия. И неожиданно выпал снег.

«Я никогда не видел, чтобы в январе здесь было снежно. По окну моей спальни стучал град — казалось, кто-то бросает в стекло камни», — рассказал один из жителей городка Орфорд на Тасмании.

В других районах Австралии по-прежнему жарко. В большинстве австралийских населенных пунктов температура сейчас достигает почти 38 градусов.

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