Минувшее десятилетие стало рекордно теплым на Земле - NASA

Завершившееся десятилетие стало рекордно теплым на Земле за всю историю наблюдений, а 2019 год продолжил череду температурных рекордов, уступив лишь 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Согласно независимым анализам NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), показатели температуры на планете в 2019 году заняли второе место с начала ведения записей о них в 1880 году. Температурные показатели прошлого года уступили лишь 2016-му году, тем не менее, продолжив тенденцию потепления планеты.

Глава Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидт отметил, что, начиная с 1960 года, каждое десятилетие было теплее предыдущего. Также, по утверждению специалистов, можно уверенно говорить, что «последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет».

Согласно исследованиям NOAA, в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 градуса Цельсия выше, чем в среднем в XX веке и, по данным NASA, на 1,11 градуса выше, чем в XIX веке.

Источник: golos.ua

Новости портала «Весь Харьков»