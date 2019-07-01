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Мир в ожидании солнечного затмение 2 июля: где смотреть онлайн

Мир в ожидании солнечного затмение 2 июля: где смотреть онлайн

В июле 2019 года человечество ожидает увидеть два июльских затмения. Первым будет полное солнечное затмение, которое наступит 2 июля на территории Южной Америки, а второе – частичное лунное затмение пройдет 16-17 июля 2019 года. Во вторник счастливчиками, которые воочию смогут наблюдать редкое космическое явление, окажутся жители Чили и Аргентины.

Смотрите также в сюжете о том, как на Землю надвигается солнечное затмение:

Солнечное затмение начнется в 12:23 по Тихоокеанскому времени (22:23 по-киевскому). Для тех, кто хочет проследить за этим событием находясь у себя дома, будет весить несколько онлайн-трансляций этого явления.

К примеру, чилийская обсерватория Cerro Tololo национального научного фонда будет показывать это событие в прямом эфиреиспользуя веб-сайт музея Сан-Франциско Exploratorium. Для удобства пользователей смартфонов было выпущено отдельное приложение для iOS и Android для наблюдения за солнечным затмением онлайн.

Вопреки суевериям, полное солнечное затмение является поводом для праздника в научных кругах, поскольку являются редкими явлением, ведь происходит оно в среднем каждые 360 лет в любом конкретном месте Земли. Однако в наш век глобального интернета человеку не нужно ждать, когда в его регионе пройдет солнечное затмение – теперь он может наблюдать за этим событием из любой точки мира онлайн со смартфона.

Мир в ожидании солнечного затмение 2 июля: где смотреть онлайн

Как будет проходить полное солнечное затмение 2019 года

Источник: www.segodnya.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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