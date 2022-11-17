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Митники у Китаї випадково знайшли невідомий раніше вид тарганів

У Китаї працівники митниці випадково знайшли у вантажі з колодами, який надійшов з Південної Америки, невідомий раніше вид тарганів з роду Latindia. Це сталося у південнокитайській провінції Гуандун.

Як повідомляє агенція Сіньхуа, митниця порту Чжуншань у місті Чжуншань заявила, що виявила комаху, схожу на таргана, під час перевірки колод, імпортованих із Французької Гвіани у травні минулого року.

"За допомогою ДНК і морфологічної ідентифікації чиновники визначили, що ця комаха не відповідає жодному існуючому списку тарганів. Подальші дослідження підтвердили, що це раніше незадокументований вид із роду Latindia", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати дослідження опубліковані в китайському журналі векторної біології та контролю.

Видання зазначає, що у Китаї митники при огляді товарів з-за кордону звертають особливу увагу на наявність комах, особливо тарганів, які дуже адаптивні та плодючі, тож можуть загрожувати екологічному середовищу та здоров’ю населення країни.

Джерело: news.uaportal.com

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