Можно ли пить воду из харьковских источников

В Харькове и Харьковской области за 6 месяцев по санитарно-химическим показателям исследовано 2211 проб воды из источников нецентрализованного водоснабжения, из которых 45% не отвечали нормативным требованиям.

По информации Харьковского областного лабораторного центра, в пробах воды обнаружены превышения нормы по общей жесткости, мутности, содержании нитратов, аммиака, сульфатов, хлоридов, сухого остатка, железа.

Основной проблемой остается превышение содержания нитратов в воде, которые негативно влияют на здоровье населения, особенно детей. Превышение предельно допустимой концентрации нитратов установлено в 39,6% проб воды из колодцев. Продолжают регистрироваться отравления детей нитратами. В 2019 году зарегистрирован один случай водно-нитратной метгемоглобинемии у ребенка (1 год. 2 мес.), проживающего в Дергачевском районе.

По микробиологическим показателям исследовано 806 проб воды из колодцев и каптажей источников, из которых 32% проб не соответствуют норме.

В Харькове исследовано 24 пробы воды из природных источников. В течение 6 месяцев в воде девяти источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям (поселок Олешки Киевского района, парк "Юность", "Петренки – 1", "Петренки – 2", "Петренки – 3", на ул . В. Зубенко, 25 на ул. Бучмы (правая и левая стороны), "Алексеевская балка").

Вода из трех источников не соответствовала норме по санитарно-химическим показателям - установлены превышения предельно допустимой концентрации сульфатов (по ул. В. Зубенко, 25) и нитратов (поселок Алешки и парк "Юность").

Источник: sq.com.ua

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